В Австрии госпитализировали Кличко-старшего

У экс-чемпиона мира обострение последствий старой травмы спины.

Бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, который сейчас является мэром Киева, Виталия Кличко госпитализировали в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль сообщает lb.ua.

Отмечается, что госпитализация случилась три дня назад.

“Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины. Детали мне неизвестны. Хирургического вмешательства не было“, - сообщает пресс-секретарь Кличко.

Отметим, что последний раз на публике Виталий появлялся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил с 22 по 25 января.