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В Австрии госпитализировали Кличко-старшего

Комментариев: 2
У экс-чемпиона мира обострение последствий старой травмы спины.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
tsn.ua

Бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, который сейчас является мэром Киева, Виталия Кличко госпитализировали в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль сообщает lb.ua.

Отмечается, что госпитализация случилась три дня назад.

“Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины. Детали мне неизвестны. Хирургического вмешательства не было“, - сообщает пресс-секретарь Кличко.

Отметим, что последний раз на публике Виталий появлялся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил с 22 по 25 января.

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Теги: бокс, Виталий Кличко
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Источник: lb.ua

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Комментариев (2)
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BGO_777    29.01.2019, 09:09
Оценка:  0
BGO_777
От кислотного Офшоренка бегут соратники и бывшие подельники, подчинённые. никому ни хочется разделить ганьбу и провал щоколадного.
BGO_777    29.01.2019, 08:46
Оценка:  0
BGO_777
Это всё фэйк для того чтобы не участвовать в форуме по выдвижению Порошенко в президенты на 2-ой срок. Придумали же отмазку......
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