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Гроувс завершил карьеру профессионального боксера

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Британец рассказал, почему принял такое решение.
Джордж Гроувс
Джордж Гроувс
www.instagram.com/stgeorgegroves

Бывший обладатель пояса чемпиона мира WBA во втором среднем весе Джордж Гроувс принял решение завершить карьеру профессионального боксера.

“Я взял перерыв для того, что подумать над своими последними поединками и понял, что мне уже пора завершать карьеру профессионального боксера.

Я выступал перед фанатами в родном Шеффилде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. В 2017 году, после четырех попыток, мне все же получилось воплотить в жизнь свою мечту детства. Это был лучший момент в карьере.

Я здоров, молод и в хорошей форме. У меня были еще несколько больших боев, но появились определенные причины, почему я повесил перчатки на гвоздь. Меня дома ожидает семья, и я хочу провести лучшие дни жизни рядом с ней. Я хотел уйти, оставаясь на вершине, у меня не было никакого желания покидать бокс из-за старости или полученной травмы. Я выступал на высочайшем уровне по всему мира, был обладателем пояса чемпиона мира и ухожу из спорта достаточно здоровым“, - написал британец на своей странице в Instagram.

Отметим, что Гроувс завоевал вакантный пояс WBA в 2017 году, нокаутировав российского бойца Федора Чудинова в 6-м раунде.

После того, как Джордж стал чемпионом мира, он участвовал Всемирной Боксерской Суперсерии и добрался до финала. Однако в заключительном бою он потерпел поражение от соотечественника Каллума Смита. После 3-го досрочного проигрыша англичанин завершил свою карьеру.

Гроувс ушел из бокса с рекордом 28-4.

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Теги: бокс, Джордж Гроувс
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Источник: www.instagram.com

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