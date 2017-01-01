Гроувс завершил карьеру профессионального боксера

Британец рассказал, почему принял такое решение.

Бывший обладатель пояса чемпиона мира WBA во втором среднем весе Джордж Гроувс принял решение завершить карьеру профессионального боксера.

“Я взял перерыв для того, что подумать над своими последними поединками и понял, что мне уже пора завершать карьеру профессионального боксера.

Я выступал перед фанатами в родном Шеффилде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA. В 2017 году, после четырех попыток, мне все же получилось воплотить в жизнь свою мечту детства. Это был лучший момент в карьере.

Я здоров, молод и в хорошей форме. У меня были еще несколько больших боев, но появились определенные причины, почему я повесил перчатки на гвоздь. Меня дома ожидает семья, и я хочу провести лучшие дни жизни рядом с ней. Я хотел уйти, оставаясь на вершине, у меня не было никакого желания покидать бокс из-за старости или полученной травмы. Я выступал на высочайшем уровне по всему мира, был обладателем пояса чемпиона мира и ухожу из спорта достаточно здоровым“, - написал британец на своей странице в Instagram.

Отметим, что Гроувс завоевал вакантный пояс WBA в 2017 году, нокаутировав российского бойца Федора Чудинова в 6-м раунде.

После того, как Джордж стал чемпионом мира, он участвовал Всемирной Боксерской Суперсерии и добрался до финала. Однако в заключительном бою он потерпел поражение от соотечественника Каллума Смита. После 3-го досрочного проигрыша англичанин завершил свою карьеру.

Гроувс ушел из бокса с рекордом 28-4.