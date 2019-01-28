Уайту предлагают 6 миллионов долларов за бой
Такой гонорар предлагают британцу за бой с Джошуа.
Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт получил улучшенное в финансовом плане предложение от своего промоутера Эдди Хирна за бой-реванш с действующим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.
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Новый размер гонорара для британского боксера составляет около 6 миллионов долларов США.
Если Уайта не удовлетворит данное предложение, у Хирна имеется запасной вариант — поединок с американским боксером Джарреллом Миллером.
Ранее Диллиан Уайт выразил уверенность, что Владимир Кличко еще вернется на ринг.
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