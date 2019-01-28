Ломаченко сыграл в хоккей

Украинский боксер организовал в родном городе хоккейный матч.

Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко собрал команду, чтобы провести свободное время за игрой в хоккей.

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Титулованный боксер организовал импровизированный каток в родном городе Белгород-Днестровском, предварительно вместе с товарищами расчистив замерзший водоем от снега.

Снимки с этой игры были опубликованы на общей странице Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

Ранее Ломаченко в оригинальной форме поздравил украинских болельщиков с Крещением.