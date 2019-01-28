Переключиться на мобильную версию

Ломаченко сыграл в хоккей

Комментариев: 0
Украинский боксер организовал в родном городе хоккейный матч.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко собрал команду, чтобы провести свободное время за игрой в хоккей.

Читай также: Ломаченко и Усик - в топ-3 рейтинга P4P

Титулованный боксер организовал импровизированный каток в родном городе Белгород-Днестровском, предварительно вместе с товарищами расчистив замерзший водоем от снега.

Снимки с этой игры были опубликованы на общей странице Василия Ломаченко и Александра Усика в Instagram.

 

Ранее Ломаченко в оригинальной форме поздравил украинских болельщиков с Крещением.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, хоккей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь