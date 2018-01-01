Турман: Я "отправлю спать" Пакьяо

Американский боксер уверен, что сможет нокаутировать именитого филиппинца .

Супер-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе бросил вызов легендарному боксеру Мэнни Пакьяо.

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“Мэнни - лишь обиженный маленький мальчик, который хвастается, что еще может драться в 40 лет. Ты можешь драться лишь потому, что тебя пока никто не бил по-настоящему.

Бронер не напомнил тебе о боли, которую ты чувствуешь после того, как пропускаешь удары. Он не попадал по тебе как следует. А я попаду! Кит Турман отправит спать Мэнни Пакьяо!“, - приводит слова американца Fightnews.

Напомним, накануне Кит Турман решением судей одолел Хосесито Лопеса и тем самым защитил титул чемпиона мира.