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Турман: Я "отправлю спать" Пакьяо

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Американский боксер уверен, что сможет нокаутировать именитого филиппинца .
Кит Турман
Кит Турман
Getty Images

Супер-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе бросил вызов легендарному боксеру Мэнни Пакьяо.

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“Мэнни - лишь обиженный маленький мальчик, который хвастается, что еще может драться в 40 лет. Ты можешь драться лишь потому, что тебя пока никто не бил по-настоящему. 

Бронер не напомнил тебе о боли, которую ты чувствуешь после того, как пропускаешь удары. Он не попадал по тебе как следует. А я попаду! Кит Турман отправит спать Мэнни Пакьяо!“, - приводит слова американца Fightnews.

Напомним, накануне Кит Турман решением судей одолел Хосесито Лопеса и тем самым защитил титул чемпиона мира.

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Теги: Кит Турман, Мэнни Пакьяо, Хосесито Лопес, WBA, бокс
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