Турман защитил титул чемпиона мира, победив Лопеса

Кит Турман победил раздельным решением судей.

Кит Турман и Хосесито Лопес встретились в главном бою вечера бокса, который состоялся в Бруклине в ночь на 27 января.

Турман защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA, одолев претендента на пояс Хосесито Лопеса раздельным решением судей.

Последний раз американец появлялся в ринг в марте 2017 года, когда победил Дэнни Гарсию, но длительный перерыв не помешал ему отстоять пояс.

Оба бойца все время передавали инициативу друг другу, выкладываясь на ранге на все 100 %. Хотя бой и проходил в основном под диктовку Турмана, Лопес не собирался легко сдаваться и боролся до последнего, иногда прилично изматывая чемпиона.

Судьи не были единогласными - 113-113, 115-111 и 117-109 на записках отдали победу Турману.

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