Переключиться на мобильную версию

Турман защитил титул чемпиона мира, победив Лопеса

Комментариев: 0
Кит Турман победил раздельным решением судей.
Кит Турман и Хосесито Лопес
Кит Турман и Хосесито Лопес
Getty Images

Кит Турман и Хосесито Лопес встретились в главном бою вечера бокса, который состоялся в Бруклине в ночь на 27 января.

Турман защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA, одолев претендента на пояс Хосесито Лопеса раздельным решением судей.

Последний раз американец появлялся в ринг в марте 2017 года, когда победил Дэнни Гарсию, но длительный перерыв не помешал ему отстоять пояс.

Оба бойца все время передавали инициативу друг другу, выкладываясь на ранге на все 100 %. Хотя бой и проходил в основном под диктовку Турмана, Лопес не собирался легко сдаваться и боролся до последнего, иногда прилично изматывая чемпиона.

Судьи не были единогласными - 113-113, 115-111 и 117-109 на записках отдали победу Турману.

Ранее сообщалось, что Адам Ковнацки нокаутировал Джеральда Вашингтона.

Поделись:
Теги: Кит Турман, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь