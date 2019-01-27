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Ковнацки одержал быструю победу над Вашингтоном

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Адам Ковнацки нокаутировал Джеральда Вашингтона во втором раунде.
Джеральд Вашингтон и Адам Ковнацки
Джеральд Вашингтон и Адам Ковнацки
Getty Images

Польский супертяж Адам Ковнацки нокаутом победил своего американского соперника Джеральда Вашингтона.

Первый раунд остался за поляком, а уже во втором он подтвердил свое преимущество отправив соперника на канвас. Ковнацки сократил дистанцию, навязав сопернику рубку на ближней. Вашингтон много пропустил, в результате оказавшись в тяжелом нокдауне. Сомневаясь в остановке боя рефери все же дал возможность американцу продолжить бой, однако быстро заставил судью остановить поединок, когда поляк бросился на добивание.

Бой состоялся в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Ранее Ковнацки заявил, что не против встретиться в ринге с Александром Усиком.

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Теги: Адам Ковнацки, Джеральд Вашингтон
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.01.2019, 12:01
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гость
Вот тебе и кабан толстый ещо составит он тут многим конкуренцию для Усика соперник в самый раз
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