Ковнацки одержал быструю победу над Вашингтоном

Адам Ковнацки нокаутировал Джеральда Вашингтона во втором раунде.

Польский супертяж Адам Ковнацки нокаутом победил своего американского соперника Джеральда Вашингтона.

Первый раунд остался за поляком, а уже во втором он подтвердил свое преимущество отправив соперника на канвас. Ковнацки сократил дистанцию, навязав сопернику рубку на ближней. Вашингтон много пропустил, в результате оказавшись в тяжелом нокдауне. Сомневаясь в остановке боя рефери все же дал возможность американцу продолжить бой, однако быстро заставил судью остановить поединок, когда поляк бросился на добивание.

Бой состоялся в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Ранее Ковнацки заявил, что не против встретиться в ринге с Александром Усиком.