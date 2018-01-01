Переключиться на мобильную версию

Стивенсон, отправленный Гвоздиком в тяжелый нокаут, сделал первые шаги

Комментариев: 0
Канадец продолжает восстанавливаться от последствий комы.
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон сделал первые шаги после тяжелого нокаута в бою с украинским боксером Александром Гвоздиком. Об этом рассказала подруга канадца Симона Год.

"Я рада поделиться тем, что после многих сеансов физиотерапии и упражнений, Адонис сделал свои первые шаги. Сейчас он учится заново ходить.

Эти улучшения дались очень нелегко, но он проявляет силу и упорство. Кроме того, рада сообщить, что Адонис начал говорить с семьей, друзьями и медиками. Я уверена, что он полностью восстановится, спасибо за ваши пожелания и поддержку" - цитирует Симону портал Tofight.

Напомним, Стивенсон попал в больницу сразу после нокаута в поединке против Александра Гвоздика. Канадец пережил тяжелые последствия, в результате которых его ввели в искусственную кому.

Ранее рефери этого боя заявил, что пережил стресс и потерял 5 кг

Поделись:
Теги: Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь