Красюк: Дебют Усика в хэвивейте покажет, насколько он готов выступать здесь

Промоутер украинского чемпиона рассказал о поставленных целях в супертяжелом весе.

Александр Красюк, представляющий интересы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, рассказах об основных планах своего подопечного.

Читай также: Усик сохранит свои чемпионские пояса при переходе в супертяжелый вес

“Цель Усика - стать королем в хэвивейте. Если этого получится достичь за год, будет восхитительно. Если нет, то мы будем идти к этому шаг за шагом, пока не сможем побить всех чемпионов и собрать все пояса. Но сейчас важно начать карьеру в хэвивейте.

Читай также: Хирн: Если Усик поднимется в хэвивейт, то он cтанет обязательным претендентом на бой с Джошуа

У меня была встреча с Хирном и Климасом, мы обсудили развитие карьеры Саши. Мы определились с местом боя, но еще выбираем соперника. Это будет один из лучших боксером. Дебют в хэвивейте покажет, насколько Усик к этому готов, и мы примем окончательное решение“, - приводит слова Красюка BoxingScene.

Ранее Александр Красюк назвал дату следующего поединка Александра Усика, а также назвал вероятных соперников украинца в хэвивейте.