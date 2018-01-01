В США выписали ордер на арест Бронера
Бывший обладатель титулов в четырех весовых дивизионах Эдриен Бронер попал в центр скандальной ситуации.
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По информации TMZ, суд штата Флорида (США) выдал ордер на арест боксера. Причиной такого решения стала очередная неявка Бронера на судебное заседание по делу о нарушении им правил дорожного движения.
Напомним, процесс против Бронера начался в декабре 2017-го года из-за его вождения без водительских прав и страховки, а также превышении скорости. Боксер неоднократно прогуливал судебные слушания.
А в феврале 2018-го года экс-чемпиона мира арестовали в торговом центре по обвинению в домогательствах.
Отметим, что свой последний бой Бронер проиграл Мэнни Пакьяо. Это произошло в ночь с 19-го на 20-е января. Смотрите также полное видео боя Пакьяо - Бронер.
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