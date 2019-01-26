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Виталий Кличко рассмешил своего брата очередным "шедевром" во время форума в Давосе

Комментариев: 4
Мэр Киева с трудом сумел произнести слово "диджитализация" на английском языке.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, ныне являющийся мэром Киева, выдал очередной “шедевр“ во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

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Виталий на английском общался на тему “Смарт сити“ во время круглого стола и рассказывал присутствующим о том, как в столице Украины внедряют новые технологии. Кличко попытался выговорить слово “диджитализация“ (digitalization), но сумел сделать это с четвертого раза.

С Виталием был его брат - экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который долго смеялся над попытками старшего брата произнести слово.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ведет переговоры о возвращении в ринг на три боя, хотя сам экс-боксер опровергнул эту информацию.

Промоутер Александр Красюк, комментируя эти слухи, отметил, что дыма без огня не бывает.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Виталий Кличко, видео, прикол
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Комментариев (4)
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SEMPENTY    26.01.2019, 10:35
Оценка:  -2
SEMPENTY
Имеем мера который в 47 лет не умеет говорить
гость  (аноним)  26.01.2019, 10:28
Оценка:  -1
гость
Два дебила. Один не умеет мыслить и говорить. а второй это поддерживает..
гость  (аноним)  26.01.2019, 10:06
Оценка:  -3
гость
Долбоебы!
    26.01.2019, 09:52
Оценка:  -3
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