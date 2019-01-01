Украинец Тарас Неудачин успешно дебютировал на профессиональном ринге

Неудачин сумел отправить соперника в нокдаун, а потом и в нокаут.

Бывший боксер команды Украинские атаманы супертяжеловес Тарас Неудачин удачно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав своего соперника южноафриканца Нкобани Хлопхе (0-2-1, 0 КО) во втором раунде.

Украинец вначале отправил своего соперника сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.

Ранее украинский боксер Денис Беринчик признался, что ввязался в драку с Александром Усиком.