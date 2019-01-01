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Украинец Тарас Неудачин успешно дебютировал на профессиональном ринге

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Неудачин сумел отправить соперника в нокдаун, а потом и в нокаут.
Тарас Неудачин
Тарас Неудачин
ot.kr.ua.

Бывший боксер команды Украинские атаманы супертяжеловес Тарас Неудачин удачно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав своего соперника южноафриканца Нкобани Хлопхе (0-2-1, 0 КО) во втором раунде.

Украинец вначале отправил своего соперника сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.

Ранее украинский боксер Денис Беринчик признался, что ввязался в драку с Александром Усиком.

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Теги: бокс, Тарас Неудачин, видео, бой
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