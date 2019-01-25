Ломаченко и Усик - в топ-3 рейтинга P4P
World Boxing News огласило список лучших боксеров планеты по версии P4P.
Издание World Boxing News опубликовало свой список лучших боксеров планеты по версии P4P.
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В первую тройку данного рейтинга вошли два украинских боксера: абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и обладатель поясов чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко.
Об этом сообщил менеджер украинцев Эгис Климас на своей странице в Instagram.
"Исходя из рейтинга World Boxing News, мы все еще на вершине", - подписал свою публикацию специалист.
На втором месте рейтинга между украинцами расположился мексиканский боксер Сауль Альварес.
Ранее сообщалось , что WBA обязала Ломаченко провести переговоры о поединке с Энтони Кроллой.
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