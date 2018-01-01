Хирн попытается нарушить планы Ломаченко на объединение титулов

Британский промоутер хочет, чтобы бой Василия Ломаченко с Энтони Кроллой состоялся раньше поединка украинца за титул IBF.

Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что хочет нарушить планы Василия Ломаченко на завоевание третьего титула в легком весе и первоначально организовать бой с Энтони Кроллой.

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“Самые большие деньги для этого боя в США. Я не верю, что бой Ломаченко и Кроллы состоится в Британии. Торги назначены на 4 февраля. Знаю, в Top Rank хотят сперва провести объединительный бой. Кролле бы пришлось ждать.

Не думаю, что решение будет принято в пользу Ломаченко, ведь WBA санкционировала бой Кроллы раньше. Думаю, что если дело дойдет до торгов, то кое-кто будет очень счастлив“, - приводит слова Хирна vringe.com.

Напомним, по словам промоутера Боба Арума, Василий Ломаченко планирует в апреле провести объединительный бой за титул IBF с победителем боя Иса Чаниев - Ричард Комми, и только после этого сразиться с Энтони Кроллой.

Ранее сообщалось, что WBA обязала команду украинца провести переговоры о бое с Кроллой, и назначила торги на 4-е февраля.