Американского боксера в собственном доме застрелил 12-летний ребенок

Ужасная трагедия произошла с Джоном Ванметером.

В Техасе (США) произошла трагедия. 24-летнего боксера второго полулегкого дивизиона Джона Ванметера застрелили в собственном доме. Убийство совершил 12-летний школьник.

“Боксер находился в доме со своей девушкой в тот момент, когда к нему в двери начал кто-то ломиться. Девушка осталась в спальне и вызвала полицию, а Ванметер пошел к двери разбираться.

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Когда полиция прибыла на место, то обнаружила тело боксера с пулевым ранением в голову. По показаниям свидетелей полиция задержала подозреваемого в убийстве, которым оказался 12-летний ребенок“, - сообщает об инциденте boxingscene.com.

Джон Ванметер занимался боксом с 10-летнего возраста, а на профессиональном ринге дебютировал в 2016 году. За карьеру он провел 6 поединков (2-4, 1 КО). У спортсмена осталось двое детей.

Преступнику, убившему Ванметера, грозит тюремное заключение максимальным сроком на 40 лет.

Ранее сообщалось, что двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве капитана Фиорентины Давиде Астори.