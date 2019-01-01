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Джейкобс: Я могу нокаутировать Альвареса

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Американец выразил надежду, что судьи будут честными.
Дэниэл Джейкобс
Дэниэл Джейкобс
The Informer

Обладатель титула IBF в среднем весе Дэниэл Джейкобс прокомментировал предстоящий бой с чемпионом мира по версиям WBC и WBA Саулем “Канело“ Альваресом.

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“Надеюсь, что судьи будут честными и обьективными. Я - один из самых сильных соперников Альвареса за всю его карьеру. Если посмотреть на Головкина, то он не такой быстрый, как я. Он ниже, да и руки у него короче.

Я думаю, что выиграю у Альвареса решением судей, а, может, и нокаутом“, - цитирует Джейкобса Boxingnews24.

Напомним, поединок Альварес - Джейкобс состоится в мае, на одном из стадионов Нью-Йорка или Лас-Вегаса.

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Теги: бокс, Дэниэл Джейкобс, Сауль Альварес
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Источник: www.boxingnews24.com

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