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Поединок Усик - Беллью собрал более 500 тысяч PPV-продаж

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Промоутер украинского боксера рассказал о комерческом успехе боя Усик - Беллью.
Александр Красюк
Александр Красюк
a-usyk.com

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что реальную стоимость боксера можно определить только благодаря PPV (Pay-per-view - один из видов сервиса платного телевидения).

“Посмотрим на бой Усика против Тони Белью. Это был первый поединок Александра на Pay-Per-View в Великобритании, и он собрал больше 500 000 человек. Много это или мало? Если сравнивать, то реванш Дерека Чисоры и Диллиана Уайта собрал 360 000 покупок, то это похоже на успех.

Реальную стоимость бойца можно определить только благодаря PPV. Он боксирует, а вы потом смотрите, сколько было продано на него трансляций“, - рассказал промоутер в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

 

Ранее Александр Красюк заявил, что Поветкин и Ортис - вероятные соперники Усика в хэвивейте.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Александр Красюк
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Источник: VideoBoxing

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