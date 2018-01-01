Поединок Усик - Беллью собрал более 500 тысяч PPV-продаж

Промоутер украинского боксера рассказал о комерческом успехе боя Усик - Беллью.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что реальную стоимость боксера можно определить только благодаря PPV (Pay-per-view - один из видов сервиса платного телевидения).

“Посмотрим на бой Усика против Тони Белью. Это был первый поединок Александра на Pay-Per-View в Великобритании, и он собрал больше 500 000 человек. Много это или мало? Если сравнивать, то реванш Дерека Чисоры и Диллиана Уайта собрал 360 000 покупок, то это похоже на успех.

Реальную стоимость бойца можно определить только благодаря PPV. Он боксирует, а вы потом смотрите, сколько было продано на него трансляций“, - рассказал промоутер в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Ранее Александр Красюк заявил, что Поветкин и Ортис - вероятные соперники Усика в хэвивейте.