Кулкай: В нашем бою с Деревянченко будет настоящая битва

Немецкий боксер поделился своим мнением по поводу предстоящего боя.

Немецкий боксер Джек Кулкай рассказал о своих ожиданиях от боя за звание официального претендета на пояс IBF с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Сергей выступает очень неплохо. Несмотря на это, ему нужно много чего сделать в будущем. В нашем поединке будет настоящая битва, ведь я никогда не сдаюсь.

Я готов к противостоянию с ним. Я профессионал, и для меня каждый бой - самый важный", - передает слова Кулкая Luckypunch.net.

Напомним, поединок Кулкай - Деревянченко пройдет в Нью-Йорке. Дата боя пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Деревянченко уже приступил к подготовке к своему следующему бою.