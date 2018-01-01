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Кулкай: В нашем бою с Деревянченко будет настоящая битва

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Немецкий боксер поделился своим мнением по поводу предстоящего боя.
Джек Кулкай
Джек Кулкай
Boxing Scene

Немецкий боксер Джек Кулкай рассказал о своих ожиданиях от боя за звание официального претендета на пояс IBF с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Сергей выступает очень неплохо. Несмотря на это, ему нужно много чего сделать в будущем. В нашем поединке будет настоящая битва, ведь я никогда не сдаюсь.

Я готов к противостоянию с ним. Я профессионал, и для меня каждый бой - самый важный", - передает слова Кулкая Luckypunch.net.

Напомним, поединок Кулкай - Деревянченко пройдет в Нью-Йорке. Дата боя пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Деревянченко уже приступил к подготовке к своему следующему бою.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Джек Кулкай
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Источник: luckypunch.net

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