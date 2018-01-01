Кролла: Я не идиот, я понимаю сложность боя с Ломаченко

Также британец отметил, что в будущем Василий станет членом Зала Славы бокса.

Британский боксер Энтони Кролла заявил, что осознает сложность боя с чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко. Также Кролла отметил, что украинец заслуживает попасть в Зал Славы.

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“Я не идиот, конечно я понимаю, насколько мне будет тяжело, но я верю, что могу шокировать этот мир. Никто же не будет отказываться от статуса обязательного претендента в страхе проиграть бой, поэтому я спокоен и готов принять этот вызов.

Большинство считают Ломаченко лучшим в рейтинге P4P, и он действительно замечательный боксер. Считаю, что он будущий член Зала Славы бокса. Для меня будет честью боксировать с ним. Нужно проводить бои с лучшими, и я готов“, - сказал Кролла в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что WBA обязала команду Василия Ломаченко провести переговоры с Энтони Кроллой.