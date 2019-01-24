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Стали известны дата и место проведения следующего боя Гвоздика

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Эгис Климас сообщил, когда украинец проведет добровольную защиту чемпионского титула.
Эгис Климас, Александр Гвоздик и Тедди Атлас
Эгис Климас, Александр Гвоздик и Тедди Атлас
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Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик решил провести добровольную защиту своего титула уже в марте.

Менеджер Гвоздика Эгис Климас сообщил, где и когда состоится этот поединок, однако пока не назвал имени соперника.

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“Мы планируем, что бой состоится 30 марта. Это будет вечер бокса от компании Top Rank, который пройдет в Филадельфии. Это добровольная защита титула, поэтому мы пока не знаем имени соперника“, - приводит слова Климаса портала Le Journal de Montréal.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик может провести объединительный бой с Элейдером Альваресом.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Эгис Климас, Top Rank
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гость  (аноним)  24.01.2019, 13:14
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Гвоздик чмо!
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