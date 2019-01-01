В Киеве состоится вечер бокса с участием Беринчика и Малиновского

Бои украинских боксеров запланированы на апрель.

Известный промоутер компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что в апреле в Киеве во Дворце спорта состоится вечер бокса с участием Дениса Беринчика и Олега Малиновского.

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"Все, что требуется от Беринчика - это побеждать. В 2019 году он проведет минимум 2 боя, максимум - 4. Но я бы все же хотел провести 3 боя. Первый будет в апреле во Дворце спорта.

Малиновский уже приступил к тренировкам и план такой же - он проведет бой 20-го апреля в Киеве", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Ранее Александр Красюк высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.