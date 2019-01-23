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Красюк - о возвращении Кличко: Дыма без огня не бывает

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Известный промоутер уточнил, что не слышал от Кличко слов о возвращении, но уверен, что слухи не безосновательны.
Красюк - о возвращении Кличко: Дыма без огня не бывает
instagram.com/alex.krassyuk/

Промоутер Александр Красюк высказал свои мысли по поводу возможного возвращения в ринг экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

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“От него я не слышал готового решения, что вот все, я возвращаюсь. Но я согласен, что дыма без огня не бывает. Думаю, что это может быть близко к правде. Не надо далеко ходить - есть старший брат, который на 4 года завязал с боксом, а потом вернулся, и вернулся здорово.

Я думаю, Владимир может. И он может себе это позволить. Он в великолепной форме, он в великолепном расположении духа, со светлым умом, со светлой головой. Он постоянно тренируется. Для него не составит труда вернуться.

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С Уайтом ему нет смысла драться, он его знает как облупленного. Это должны быть мощные и зрелищные поединки. Второстепенный вариант - Джошуа, но основной - Тайсон Фьюри. Этот бой действительно может быть актуальным“, - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ведет переговоры с DAZN о контракте на три боя.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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Tratarog    23.01.2019, 21:36
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Tratarog
ну а что? почему нет? я бы посмотрел как Вовка падает еще...
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