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Следующий бой Усика состоится в мае в США

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Представитель украинца заявил, что дата и место боя уже определены.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о следующем поединке украинского боксера.

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"Мы определились, что следующий бой Александра состоится в Соединенных Штатах. Также стоит подчеркнуть, что это будет бой в супертяжелом весе.

Вероятнее всего, поединок будет проведен в мае,18-го или 25-го числа", - цитирует Александра Красюка VideoBoxing.

Конкретной информации о сопернике Усика еще нет, но сообщается, что его имя будет оглашено в течении нескольких недель.

Напомним, что накануне украинский боксер был признан боксером года по версии WBC.

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Теги: Александр Усик, Александр Красюк, WBC, бокс
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