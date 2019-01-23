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Беринчик признался, что однажды ввязался в драку с Усиком

Комментариев: 3
После лоу-киков Александра Усика Беринчик ходил с черными синяками.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер Денис Беринчик поделился воспоминаниями о том, как однажды подрался с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

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“Были ли с кем-то драки? Ну, с Александром Усиком. Я вспылил там чуть-чуть. Хотел побоксировать с ним, имел неосторожность. В итоге Усик дал мне два лоу-кика, после которых у меня остались черные синяки как от пистолета.

Он дрался ногами, потому что руками мог и убить. Я его просил: “Саня, только не ногами“. Думаю, он меня услышал. Мы вспылили, я хотел его потушить, но не получилось“, - рассказал Беринчик в интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик станет одним из тренеров в новом сезоне Лиги Смеха.

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Теги: бокс, Денис Беринчик, Александр Усик, видео
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.01.2019, 20:15
Оценка:  -1
гость
Берн чик у тебя мозги есть? Это ты писал статью, или под твою диктовку а?
гость  (аноним)  23.01.2019, 20:00
Оценка:  -1
гость
Тупий і ще тупіший...
Boxerogos    23.01.2019, 19:17
Оценка:  -1
Boxerogos
Беринчик-клоун с синяками от"пистолета".)))))
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