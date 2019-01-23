Промоутер Мейвезера: Не думаю, что бой Флойда с Пакьяо состоится

По словам Леонардо Эллерби, Мейвезер завершил профессиональную карьеру и не собирается возвращаться.

Генеральный директор промоутерской компании “Mayweather Promotions“ Леонард Эллерби заявил, что именитый американский боксер Флойд Мейвезер не заинтересован в поединке против филиппинца Мэнни Пакьяо.

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“Я уверен, что многие хотят боя Пакьяо с Мейвезер, но Флойд завершил карьеру и не намерен возвращаться. Есть множество превосходных бойцов, с которыми Мэнни может сразиться в полусреднем весе.

Он уверенно победил Эдриена Бронера и этим показал, что он все еще элитный боксер. Ему доступны Кит Турман, Дэнни Гарсиа, Шон Портер, Эррол Спенс и даже Майки Гарсиа, который встретится с Эрролом в марте“,- приводит слова Эллербе ESPN Deportes.

Напомним, что накануне Пакьяо защитил чемпионский титул и вновь заявил, что хочет реванша с Мейвезером.