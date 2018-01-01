Усик стал лучшим боксером года по версии WBC
Украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик были отмечены наградами по версии Всемирного боксерского совета (WBC) по итогам 2018 года.
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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признан боксером года и победил в номинации "Нокаут года" за бой с британцем Тони Беллью.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик стал “Открытием года“.
Другие номинации WBC:
Бой года - Уайлдер - Фьюри
Выбор фанатов - Сауль Альварес
Тренер года - Эдди Рейносо (тренер Сауля Альвареса)
Проспект года - Тони Йока
Возвращение года - Тайсон Фьюри
Раунд года - 12-й раунд боя Рунгвисай-Эстрада
Шоу года - реванш Альвареса и Головкина
Драматический бой года - Стивенсон - Джек
Ранее Усик стал боксером года по версии Sports Illustrated, BoxingScene, WBA, ESPN, Yahoo Sports и The Ring.
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