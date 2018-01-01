Хирн: Если Усик поднимется в хэвивейт, то он cтанет обязательным претендентом на бой с Джошуа

Приоритетом для британского боксера является поединок с Диллианом Уайтом.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с нынешним обладателем титула WBO Энтони Джошуа, если перейдет в супертяжелый дивизион, сообщил промоутер Эдди Хирн.

"По правилам WBO, как только Усик поднимется в супертяжелый вес, он автоматически должен стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

На данный момент первым номером для Энтони Джошуа является Диллиан Уайт. Сейчас с ним ведутся переговоры и Диллиан должен понимать, что такой поединок не так часто случается. Победив Джошуа, он может стать королем дивизиона", - заявил Хирн.

Ранее Хирн заявил, что Усик либо остается в в своем весе и дерется с Лебедевым, либо идет в хэвивейт.