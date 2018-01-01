Переключиться на мобильную версию

Хирн: Если Усик поднимется в хэвивейт, то он cтанет обязательным претендентом на бой с Джошуа

Комментариев: 0
Приоритетом для британского боксера является поединок с Диллианом Уайтом.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
www.givemesport.com

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с нынешним обладателем титула WBO Энтони Джошуа, если перейдет в супертяжелый дивизион, сообщил промоутер Эдди Хирн.

"По правилам WBO, как только Усик поднимется в супертяжелый вес, он автоматически должен стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

На данный момент первым номером для Энтони Джошуа является Диллиан Уайт. Сейчас с ним ведутся переговоры и Диллиан должен понимать, что такой поединок не так часто случается. Победив Джошуа, он может стать королем дивизиона", - заявил Хирн.

Ранее Хирн заявил, что Усик либо остается в в своем весе и дерется с Лебедевым, либо идет в хэвивейт.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.skysports.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь