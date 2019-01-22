Менеджер Лебедева: Мы ждем решения Усика

Вадим Корнилов заявил, что россиянин не рассматривает других соперников, кроме украинца.

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал о планах своего подопечного.

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"Денис ждет подтверждения решения Усика. К сожалению, такого подтверждения у нас нет. Я очень надеюсь, что в течение ближайших недель все будет понятно.

С другими соперниками мы пока переговоры не ведем, а ждем, когда команда Усика решит, в каком весе они все-таки продолжат карьеру.

Для Дениса является самым интересным на сегодняшний день является бой именно с Усиком. Если говорить о временных сроках следующего боя Лебедева, то ориентируемся на апрель-май", - передает слова Корнилова rsport.ru.

Ранее промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявлял, что украинец либо остается в своем весе и дерется с Лебедевым, либо идет в хэвивейт.

