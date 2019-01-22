Переключиться на мобильную версию

Менеджер Лебедева: Мы ждем решения Усика

Комментариев: 2
Вадим Корнилов заявил, что россиянин не рассматривает других соперников, кроме украинца.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
www.sport-express.ru

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал о планах своего подопечного.

Читай также: Лебедев: Если бой с Усиком состоится, я его обязательно выиграю

"Денис ждет подтверждения решения Усика. К сожалению, такого подтверждения у нас нет. Я очень надеюсь, что в течение ближайших недель все будет понятно.

С другими соперниками мы пока переговоры не ведем, а ждем, когда команда Усика решит, в каком весе они все-таки продолжат карьеру.

Для Дениса является самым интересным на сегодняшний день является бой именно с Усиком. Если говорить о временных сроках следующего боя Лебедева, то ориентируемся на апрель-май", - передает слова Корнилова rsport.ru.

Ранее промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявлял, что украинец либо остается в своем весе и дерется с Лебедевым, либо идет в хэвивейт.
 

Поделись:
Теги: бокс, Денис Лебедев, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: rsport.ru

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  22.01.2019, 19:32
Оценка:  +2
русский
Та трындец прийдет нашему пернатому земеле бля. Чувствую Денис навсегда впишет свою задницу в аналы истории, а именно громко перднет перед смерть после нокаута. Гы, гы, гы.
гость  (аноним)  22.01.2019, 19:05
Оценка:  -1
гость
Пи.здец Вусику..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь