Джошуа: Я поддерживаю с Кличко приятельские отношения

Британский боксер рассказал, чему его научил украинец.

Обладатель титула чемпиона мира в хевивейте IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа поделился своими воспоминаниями о бое с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.

“Это был великий бой. Жесткий, бескомпромиссный, будто мы вернулись в 70-е, времена лучших тяжеловесов. В пятом раунде после нокдауна я пошел в нейтральный угол, огляделся и не мог поверить глазам - после мощной серии ударов Кличко поднимался, словно Терминатор.

Думаю, это был самый сложный бой в моей карьере, где я был на волоске от поражения. Владимир - потрясающий боксер, он владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет, это лучший показатель за всю историю тяжелого веса. Он невероятный человек не только на ринге, но и вне его.

Я поддерживаю с Кличко приятельские отношения. Мы и до боя были в хороших отношениях. Он научил меня тому, что одно дело быть чемпионом в ринге, но совсем другое - поддерживать такое звание за его пределами. Я его очень уважаю“, - цитирует Джошуа журнал Про Бокс.

Напомним, в апреле 2017 года Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и забрал пояса по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе.