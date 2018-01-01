Пакьяо повредил глаз во время боя с Бронером

Филиппинский боксер травмировал роговицу левого глаза.

Чемпион WBA Regular Мэнни Пакьяо во время своего последнего поединка против Эдриена Бронера повредил глаз.

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Как сообщает BoxingScene, у спортсмена повреждена роговица левого глаза. Травма была получена в середине боя с Бронером. После поединка Мэнни пришел на пресс-конференцию в темных очках, скрыв свою травму и не сообщив о ней журналистам.

Источник отмечает, что по мнению команды филиппинца, травма не столь существенна и быстро излечима. Врач уже назначил боксеру мазь с антибиотиком и призвал ходить со специальной повязкой на глазу.

Напомним, Мэнни Пакьяо победил Эдриена Бронера решением судей, защитив чемпионский титул. После этого филиппинец бросил вызов Мейвезеру, но получил отказ.

Вашему вниманию также видео боя Пакьяо - Бронер.