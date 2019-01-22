Хорхе Линарес планирует вернуться в легкий вес, где выступает Ломаченко

После фееричного поражения техническим нокаутом в первом раунде Пабло Сезару Кано экс-чемпион мира решил вернуться в легкую весовую категорию.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес в минувшие выходные проиграл Пабло Сезару Кано.

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Линарес уступил своему сопернику техническим нокаутом в первом раунде, трижды побывав на настиле. После этого поражения боксер принял решение покинуть первую полусреднюю категорию и вернуться в легкий дивизион.

Хорхе Линарес на настиле в бою с Пабло Сезаром Кано Getty Images

Как сообщил матчмейкер компании Golden Boy Promotions Роберто Диас в интервью BoxingScene, Линарес во время поединка почувствовал, что у него недостаточно физической силы, чтобы сражаться с более крупными противниками в категории 63,5 кг.

“Он планирует вернуться в категорию до 135 фунтов (до 61,23 кг - прим.ред.), где есть весьма интересные соперники и больше возможностей для его карьеры“, - сказал Диас.

Ранее Хорхе Линарес неоднократно заявлял, что готов вернуться в легкий дивизион ради реванша с украинцем Василием Ломаченко.