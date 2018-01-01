Гвоздик решил провести добровольную защиту титула в марте

Украинец спустя три месяца после победы над Адонисом Стивенсоном готов вновь выйти на ринг и защитить свой чемпионский титул.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик собирается провести добровольную защиту своего титула.

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Как сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene, украинец проведет бой в уже в марте. Имени соперника Сулейман не назвал.

Также отмечается, что после этого поединка украинец проведет бой с обязательным претендентом на его титул Маркусом Брауном, который завоевал это право в бою с Баду Джеком.

Ранее сообщалось, Александр Гвоздик может провести объединительный бой с Элейдером Альваресом.