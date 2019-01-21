Ковалев - об обвинениях в избиении девушки: Это кажется спектаклем

Сергея Ковалева смущает тот факт, что обвинения появились в преддверии его реванша с Альваресом.

Российский боксер Сергей Ковалев впервые после скандала с обвинениями в избиении девушки прокомментировал ситуацию.

“Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, касаемо меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего.

Читай также: Альварес: Ковалев - неудачник, и его слова мотивируют меня

Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я поневоле играю главную роль. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса?“, - написал Ковалев на своей страничке в Instagram.

Напомним, Сергею Ковалеву грозит четыре года тюрьмы по обвинению в избиении девушки, которое произошло летом 2018 года в США.

Отметим, что реванш Ковалев - Альварес состоится 2-го февраля в городе Фриско (Техас, США).