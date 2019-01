Дом Пакьяо в Лос-Анджеле ограбили в то время, пока он защищал титул в Лас-Вегасе

В дом чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, который находится в Лос-Анджелесе, проникли грабители.

Как сообщает ABS-CBN News, в воскресенье, 20-го января, в полицию Лос-Анджелеса поступило сообщение о краже со взломом. Звонок поступил от одного из членов команды Пакьяо.

Сам боксер в тот момент находился в Лас-Вегасе, где накануне провел успешную защиту чемпионского титула в бою против Эдриена Бронера.

As @mannypacquiao makes his way back to LA, police are outside of his home. Apparently, it’s been robbed while he was out in Vegas. Few of Manny’s advance security are now talking to investigators. | via @StevieAngeles pic.twitter.com/r78v7kwkEz