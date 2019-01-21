Переключиться на мобильную версию

Дом Пакьяо в Лос-Анджеле ограбили в то время, пока он защищал титул в Лас-Вегасе

Комментариев: 1
Пока Мэнни Пакьяо радовался своей победе над Эдриеном Бронером, неизвестные ограбили его дом.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

В дом чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, который находится в Лос-Анджелесе, проникли грабители.

Смотри также: Пакьяо – Бронер: видео боя

Как сообщает ABS-CBN News, в воскресенье, 20-го января, в полицию Лос-Анджелеса поступило сообщение о краже со взломом. Звонок поступил от одного из членов команды Пакьяо.

Сам боксер в тот момент находился в Лас-Вегасе, где накануне провел успешную защиту чемпионского титула в бою против Эдриена Бронера.

Полиция пока не сообщила деталей преступления. Не известно, сколько было грабителей, а также нет информации о похищенных вещах и сумме убытка.

Ранее сообщалось что дом игрока ПСЖ Эрика-Шупо Мотинга дважды ограбили за последний месяц. Также жертвой ограбления стал капитан ПСЖ Тиаго Силва.

Поделись:
Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, ограбление, Лос-Анджелес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  21.01.2019, 17:06
Оценка:  0
гость
Как завещал и поддержал своим личным примером наш великий кормчий Владимир-"Ипитесь в пукан, дорогие россияне. Я разрешаю. Патриарх Кирилл благословит." Следуйте заветам луноликого, земляки. Гы, гы, гы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь