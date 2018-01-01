Деревянченко назвал фаворита поединка Альварес – Джейкобс

Украинский боксер считает, что у Сауля Альвареса есть больше шансов на победу.

Украинский средневес Сергей Деревянченко рассказал, кого считает фаворитом боя за пояса WBC, WBA и IBF Сауль Альварес – Дэниел Джейкобс.

"Альварес хочет собрать все пояса, а у Джейкобса есть только один. Этот поединок рано или поздно состоялся бы. Тяжело сказать какую тактику выберет Альварес, он хорошо работает как первым номером, так и вторым. Думаю, что он будет работать первым номером, так как он меньше по габаритам.

В этом бою фаворитом является Альварес, но если Джейкобс выберет правильную тактику, то их шансы уравниваются. Выгодней боксировать с Альваресом, но и реванш у Джейкобса взять хорошо", - цитирует слова Деревянченко Luckypunch.net.

Напомним, бой Альварес - Джейкобс состоится 4 мая, место поединка пока не определено.

В свою очередь, следующим соперником Деревянченко станет Джек Кулкай. Победитель их боя станет обязательным претендентом на пояс IBF.