Переключиться на мобильную версию

Маркус Браун обратился к Гвоздику после победы над Баду Джеком

Комментариев: 0
Американец готов устроить драку с украинским чемпионом.
Маркус Браун
Маркус Браун

Американский полутяжеловес Маркус Браун после победы над Баду Джеком стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Александр Гвоздик.

В интервью после поединка Браун подтвердил свою готовность сразиться с украинцем.

"Я из Стейтен-Айленда, Тедди Атлас (тренер Гвоздика - прим) тоже оттуда. Он думает, что у него лучший полутяжеловес мира? У Гари Старка лучший боксер полутяжелого дивизиона. Александр Гвоздик, давай устроим настоящую драку", - заявил Браун.

Поделись:
Теги: Маркус Браун, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь