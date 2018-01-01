Маркус Браун обратился к Гвоздику после победы над Баду Джеком
Американец готов устроить драку с украинским чемпионом.
Американский полутяжеловес Маркус Браун после победы над Баду Джеком стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Александр Гвоздик.
В интервью после поединка Браун подтвердил свою готовность сразиться с украинцем.
"Я из Стейтен-Айленда, Тедди Атлас (тренер Гвоздика - прим) тоже оттуда. Он думает, что у него лучший полутяжеловес мира? У Гари Старка лучший боксер полутяжелого дивизиона. Александр Гвоздик, давай устроим настоящую драку", - заявил Браун.
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