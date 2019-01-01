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Пакьяо бросил вызов Мейвезеру, но тот отказался

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Ожидаемое объявление реванша не состоялось.
Пакьяо бросил вызов Мейвезеру, но тот отказался

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо после своей победы над с Эдриеном Бронером в главном событии вечера в Лас-Вегасе назвал имя Флойда Мейвезера в качестве желаемого соперника.

"Я очень хотел бы сразиться с Флойдом Мейвезером, если он действительно собирается возвращаться в бокс", - заявил Мэнни.

Мейвезер лично посетил этот поединок и неоднократно попадал в объективы телекамер во время трансляции, а перед боем было много слухов о реванше.

Но когда корреспондент телеканала Showtime Джимми Грэй спросил у Флойда, готов ли тот принять вызов Пакьяо, то получил отрицательный ответ.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер
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