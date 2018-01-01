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Пакьяо защитил чемпионский титул в бою с Бронером

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Мэнни Пакьяо решением судей добыл победу над Эдриеном Бронером.
Пакьяо защитил чемпионский титул в бою с Бронером

Легендарный боксер, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе добыл яркую победу над экс-чемпионом в четырех дивизионах американцем Эдриеном Бронером.

Пакьяо ожидаемо работал первым номером, нередко выстреливал комбинациями и не забывал атаковать сильнейшей левой открытый корпус противника.

Бронеру тоже иногда удавалось задеть соперника, но все же он действовал однообразно и часто пассивно и ближе к концу поединка и вовсе начал убегать от филиппинца.

У Пакьяо были два хороших эпизода, чтобы досрочно закончить бой – в седьмом раунде он "закрыл" Бронеру у канатов, но тот спасся в клинче, в девятом раунде Пакьяо еще раз потряс американца, но и в этот раз тот избежал неприятностей.

По итогам 12 раундов судьи поставили оценки 117:111, 116:112 и 116:112 в пользу Пакьяо.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Эдриен Бронер, бокс
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