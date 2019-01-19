Ломаченко с голым торсом поздравил фанатов с Крещением, сидя на заснеженном дворе

Украинец с безмятежным выражением лица сидел на морозе в одних шортах.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поздравил своих фанатов с Крещением, которое христиане празднуют 19-го января.

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Украинец опубликовал снимки в Instagram, на которых он сидит на морозе в окружении снега в одних шортах, и пьет кофе или чай из своей кружки.

“Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Всех с Праздником Крещения Господнего“, - написал Ломаченко под фотографиями.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко должен будет провести переговоры с Энтони Кроллой о бое.

Также промоутер украинца Боб Арум рассказал о ближайших поединках своего клиента.