Переключиться на мобильную версию

Юный американский проспект предложил Ломаченко провести бой

Комментариев: 1
Девин Хейни бросил вызов украинцу в Instagram.
Девин Хейни и Василий Ломаченко
Девин Хейни и Василий Ломаченко
instagram.com/realdevinhaney/

Непобежденный американский проспект в легком весе Девин Хейни решил бросить вызов чемпиону мира по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко.

Читай также: Американский боксер: Ломаченко в бою с Педрасой выглядел как кусок дер*ма

Как сообщает FightHype, Хейни написал украинцу в Instagram сообщение: “Let`s fight“, что переводится как “Давай сразимся“. Когда у Хейни спросили, что ему ответил Ломаченко, он рассказал, что украинец все еще не прочитал его сообщение.

Читай также: Проспектом года по версии ESPN стал боксер, оскорбивший и бросивший вызов Ломаченко

Девин Хейни - 19-летний боксер из США, который помимо своих успехов на ринге получил огромную известность после того, как помогал Флойду Мейвезеру готовиться с поединку с Макгрегором. Также Хейни проходит подготовку у Мейвезера-старшего.

Девин Хейни
Девин Хейни
instagram.com/realdevinhaney/

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Василия Ломаченко провести переговоры о бое с Энтони Кроллой.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, видео, вызов, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  19.01.2019, 12:44
Оценка:  0
русский
Девин Хейни будет размазан по рингу, не успев даже перднуть блять. Вон наш Поветкин против Джошуа выходил, так так перднул после нокаута, что понос по ногам побежал... Просто Саша много кушает жирные котлеты и пельмени... Гы, гы, гы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь