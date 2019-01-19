Юный американский проспект предложил Ломаченко провести бой

Девин Хейни бросил вызов украинцу в Instagram.

Непобежденный американский проспект в легком весе Девин Хейни решил бросить вызов чемпиону мира по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко.

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Как сообщает FightHype, Хейни написал украинцу в Instagram сообщение: “Let`s fight“, что переводится как “Давай сразимся“. Когда у Хейни спросили, что ему ответил Ломаченко, он рассказал, что украинец все еще не прочитал его сообщение.

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Девин Хейни - 19-летний боксер из США, который помимо своих успехов на ринге получил огромную известность после того, как помогал Флойду Мейвезеру готовиться с поединку с Макгрегором. Также Хейни проходит подготовку у Мейвезера-старшего.

Девин Хейни instagram.com/realdevinhaney/

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская ассоциация обязала Василия Ломаченко провести переговоры о бое с Энтони Кроллой.