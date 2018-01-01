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WBA обязала Ломаченко начать вести переговоры о поединке с Кроллой

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Стороны должны обсудить бой до 4-го февраля, когда состоятся торги.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести переговоры с официальным претендентом на титул Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

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Как сообщает BoxingScene, стороны должны обсудить бой до 4-го февраля, иначе в офисе WBA в Панама-Сити состоятся промоутерские торги под руководством Аурелио Фиенго. Минимальная сумма ставки составит 150 тысяч долларов, а Ломаченко получит 75% от общего гонорара.

Ранее промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что в апреле украинец поборется за титул IBF, а летом сразится с Кроллой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, переговоры
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