Андраде защитил пояс в бою против Акавова

Чемпионский поединок в Нью-Йорке отметился странным решением рефери.

Американский боксер Деметриус Андраде в Нью-Йорке успешно защитил свой чемпионский титула по версии WBO в среднем весе, победив техническим нокаутом россиянина Артура Акавова.

Бой проходил под диктовку Андраде, который контролировал ход поединка и был агрессивнее соперника. Лишь в десятом раунде Акавов сумел неожиданно потрясти Андраде успешной комбинацией, но чемпион довольно быстро восстановился и вернул ход боя под свой контроль.

Поединок шел к полным 12-ти раундам, но неожиданно свое слово сказал рефери. На последней минуте боя рефери принял решение остановить бой, приписав Деметриусу таким образом досрочную победу. Пропущенный удар Акаковым был одиночным и не сильно его потряс, но рефери решил остановить поединок.