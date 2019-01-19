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Андраде защитил пояс в бою против Акавова

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Чемпионский поединок в Нью-Йорке отметился странным решением рефери.
Андраде защитил пояс в бою против Акавова

Американский боксер Деметриус Андраде в Нью-Йорке успешно защитил свой чемпионский титула по версии WBO в среднем весе, победив техническим нокаутом россиянина Артура Акавова.

Бой проходил под диктовку Андраде, который контролировал ход поединка и был агрессивнее соперника. Лишь в десятом раунде Акавов сумел неожиданно потрясти Андраде успешной комбинацией, но чемпион довольно быстро восстановился и вернул ход боя под свой контроль.

Поединок шел к полным 12-ти раундам, но неожиданно свое слово сказал рефери. На последней минуте боя рефери принял решение остановить бой, приписав Деметриусу таким образом досрочную победу. Пропущенный удар Акаковым был одиночным и не сильно его потряс, но рефери решил остановить поединок.

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Теги: бокс
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Комментариев (1)
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chernetskyy    19.01.2019, 09:15
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chernetskyy
Прочитал - против Авакова
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