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Хан хочет завершить карьеру после поединка с Кроуфордом

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Британец хочет уйти на высокой ноте.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан думает над тем, чтобы завершить карьеру после поединка с обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

“Моя жена постоянно говорит мне, чтобы я завершил карьеру. Вероятно, поединок с Кроуфордом станет для меня последней главой в боксе. Возможно я проведу еще несколько боев и уйду. Думаю, что победа над Кроуфордом стала бы идеальным завершением. Тогда бы я решил закончить на высокой ноте.

Никогда не хотел закончить карьеру поражением, нужно уходить, победив. Посмотрим, как все получится с Кроуфордом. Никогда не знаешь, что ждет впереди. Как я уже говорил, для меня важны не деньги. Я больше думаю о том, чего достиг в спорте“, - цитирует Хана Bad Left Hook.

Напомним, бой Кроуфорд - Хан состоится 20 апреля.

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Теги: бокс, Амир Хан, Теренс Кроуфорд
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Источник: www.badlefthook.com

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