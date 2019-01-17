Бой Альвареса и Джейкобса состоится в мае

Мексиканец и американец проведут объединительный поединок.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес проведет поединок с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Джейкобсом .

Бой состоится 4 мая в Лас-Вегасе.

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“Я рад объявить о своем следующем бое. Я проведу объединительный поединок против Дэниела Джейкобса. Я не сомневаюсь, что выиграю и сделаю шаг к тому чтобы стать абсолютным чемпионом“, - приводит слова Альвареса ESPN.

Напомним, что в крайнем для себя поединке мексиканец досрочно одолел британца Рокки Филдинга и стал чемпионом мира по версии WBA во втором среднем весе. Джейкобс же завоевал чемпионский пояс по версии IBF, выиграв бой против украинца Сергея Деревянченко.