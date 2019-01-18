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Уайт: Кличко врет, он точно вернется в ринг

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Британский боксер заявил, что его команда предложила украинцу провести поединок.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Evening Standard

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал информацию о возможном возвращении в бокс экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко.

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"Кличко опроверг слухи о возвращении в бокс? Он врет. Владимир точно вернется. Мы предложили ему поединок, и он сказал, что сначала ему нужно провести два боя, а уже потом он встретится с такими боксерами, как я. Это, конечно, большой комплимент для меня, потому что он бывший чемпион мира, он правил дивизионом годами. Он хочет провести разминку.

В свое время Джордж Форман вернулся. Кличко хочет сделать то же самое. Речь идет о наследии, а не о деньгах. Ну вернется и проиграет, ну и что? Но если он вернется и победит, это будет великолепно", - цитирует Уайта Boxingnews24.

Напомним, ранее появилась информация, что Владимир Кличко возобновит карьеру и проведет поединок против Диллиана Уайта, но позже слухи опроверг сам украинец.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Диллиан Уайт
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Источник: www.boxingnews24.com

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Комментариев (1)
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Boxerogos    18.01.2019, 15:49
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Boxerogos
Если вернётся то отхватит в бороду таких подач что навсегда забудет таблицу умножения.Хотя,не факт,что он эту архисложную таблицу и сейчас знает.))))))
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