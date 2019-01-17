Переключиться на мобильную версию

Кулкай назвал город, в котором состоится поединок с Деревянченко

Комментариев: 0
Украинец поборется за звание официального претендента на титул IBF.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
BoxingScene

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко проведет бой с немцем Джеком Кулкаем за право стать официальным претендентом на пояс IBF.

Читай также: Хирн - о Деревянченко: У тебя большое будущее

Соперник украинца на своей страничке в Instagram сообщил, что этот поединок состоится в Нью-Йорке, США. При этом спортсмен не уточнил дату и точное место проведение поединка.

“Мой следующий бой состоится в Нью-Йорке, а сейчас я тренируюсь в Эквадоре вместе с командой“, - написал Кулкай под публикацией.

Ранее сообщалось, что промоутер Сергея Деревянченко Лу ДиБелла выиграл право организовать бой против немецко-эквадорского боксера Джека Кулкая.

Отмечалось, что украинец уже начал подготовку к поединку.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Джек Кулкай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь