Кулкай назвал город, в котором состоится поединок с Деревянченко

Украинец поборется за звание официального претендента на титул IBF.

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко проведет бой с немцем Джеком Кулкаем за право стать официальным претендентом на пояс IBF.

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Соперник украинца на своей страничке в Instagram сообщил, что этот поединок состоится в Нью-Йорке, США. При этом спортсмен не уточнил дату и точное место проведение поединка.

“Мой следующий бой состоится в Нью-Йорке, а сейчас я тренируюсь в Эквадоре вместе с командой“, - написал Кулкай под публикацией.

Ранее сообщалось, что промоутер Сергея Деревянченко Лу ДиБелла выиграл право организовать бой против немецко-эквадорского боксера Джека Кулкая.

Отмечалось, что украинец уже начал подготовку к поединку.