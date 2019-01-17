Кулкай назвал город, в котором состоится поединок с Деревянченко
Украинец поборется за звание официального претендента на титул IBF.
Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко проведет бой с немцем Джеком Кулкаем за право стать официальным претендентом на пояс IBF.
Читай также: Хирн - о Деревянченко: У тебя большое будущее
Соперник украинца на своей страничке в Instagram сообщил, что этот поединок состоится в Нью-Йорке, США. При этом спортсмен не уточнил дату и точное место проведение поединка.
“Мой следующий бой состоится в Нью-Йорке, а сейчас я тренируюсь в Эквадоре вместе с командой“, - написал Кулкай под публикацией.
Ранее сообщалось, что промоутер Сергея Деревянченко Лу ДиБелла выиграл право организовать бой против немецко-эквадорского боксера Джека Кулкая.
Отмечалось, что украинец уже начал подготовку к поединку.
Полная версия правил