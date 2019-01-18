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Ковалева могут посадить в тюрьму на четыре года за избиение женщины

Комментариев: 4
Российскому боксеру предъявлено обвинение в нападении на гражданку США.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева обвиняют в нападении на гражданку США и нанесении ей телесных повреждений.

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По информации TMZ, россиянин был задержан в городе Биг-Бэр Сити (Калифорния) 9 июня 2018 года после заявления потерпевшей. По словам девушки, 35-летний боксер проявлял к ней внимание на вечеринке, но она его отвергла.

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Ковалев вместе с другом проследовал за девушкой и напал на нее. В результате происшествия она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Ковалев был задержан полицией и допрошен, в результате расследования дело дошло до суда.

На первых слушаниях по обвинению в нападении с применением силы россиянин не признал свою вину. Следующее заседание состоится в марте. В случае признания судом вины обвиняемого Ковалев может сесть в тюрьму на четыре года.

Отметим, что через два месяца после этого инцидента Ковалев уступил титул WBO в полутяжелом весе, проиграв нокаутом Элейдеру Альваресу.

Напомним, что 2-го февраля должен состояться реванш россиянина с колумбийцем.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, обвинения, тюрьма
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.01.2019, 14:48
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гость
А в США надо быть осторожней. Недавно там посадили грузинского средневеса за связи с мафией. Забыл его фамилию. Во, вроде Автондил Хурцидзе. Даже если Коваль выиграет реванш, всё равно могут закрыть. Коваль какой-то неизлечимый лох. Судьба.
гость  (аноним)  18.01.2019, 14:35
Оценка:  0
гость
Ты клон свой пукан пристроил уже? И делишься опытом. Ну ну. Гланды не болят?
русский  (аноним)  18.01.2019, 14:22
Оценка:  0
русский
Жалко Сереженьку. В американской тюрьме он сразу же выйдет замуж за громадного афро-американца... И пукан будет пристроен, и с голодухи не помрет блять. Я перднул, гы, гы, гы.
гость  (аноним)  18.01.2019, 14:14
Оценка:  0
гость
Это не он, это суровый челябинский Дулин не дал отбить своего мужика!
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