Ковалева могут посадить в тюрьму на четыре года за избиение женщины

Российскому боксеру предъявлено обвинение в нападении на гражданку США.

Бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева обвиняют в нападении на гражданку США и нанесении ей телесных повреждений.

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По информации TMZ, россиянин был задержан в городе Биг-Бэр Сити (Калифорния) 9 июня 2018 года после заявления потерпевшей. По словам девушки, 35-летний боксер проявлял к ней внимание на вечеринке, но она его отвергла.

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Ковалев вместе с другом проследовал за девушкой и напал на нее. В результате происшествия она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. Ковалев был задержан полицией и допрошен, в результате расследования дело дошло до суда.

На первых слушаниях по обвинению в нападении с применением силы россиянин не признал свою вину. Следующее заседание состоится в марте. В случае признания судом вины обвиняемого Ковалев может сесть в тюрьму на четыре года.

Отметим, что через два месяца после этого инцидента Ковалев уступил титул WBO в полутяжелом весе, проиграв нокаутом Элейдеру Альваресу.

Напомним, что 2-го февраля должен состояться реванш россиянина с колумбийцем.