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Гвоздик проведет объединительный бой с Альваресом - промоутер

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Элейдер Альварес рассчитывает провести поединок с украинцем после реванша с Сергеем Ковалевым.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
BoxingScene

Стало известно, что следующий бой украинского чемпиона в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика (16-0, 13 KO) может быть объединительным.

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По словам промоутера Ивана Мишеля, который представляет интересы обладателя титула WBO Элейдера Альвареса, в случае победы его подопечного в реванше с Сергеем Ковалевым, он, скорее всего, встретится с украинским чемпионом.

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“Альварес встретится с Ковалевым, и если он победит, то могу с уверенностью сказать, что мы будем вести переговоры об объединительном бое с Александром Гвоздиком. Это наши планы на 2019 год. А как получится - посмотрим“, - сказал Мишель в эфире телеканала TVA Sports.

Реванш Альварес - Ковалев состоится 2-го февраля в Калифорнии.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном. Украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик может провести первую защиту титула с победителем в бою Джек - Браун.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Элейдер Альварес, Сергей Ковалев, Ивон Мишель
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.01.2019, 13:29
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гость
Конечно буду болеть за Ковалёва. А ещё лучше посмотреть сразу бой Альвареса и Гвоздика.
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