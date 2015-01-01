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Кличко ведет переговоры с DAZN о контракте на три боя - The Ring

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В планах украинца провести громкие реванши.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Именитый украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко (64-5, 53 КО) все же рассматривает вариант возвращения в ринг и хочет провести три заключительных боя.

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По информации журналиста The Ring Майка Коппингера, украинец провел переговоры со стримминговым сервисом DAZN о контракте на три боя. Источник отмечает, что Кличко обсуждал сделку напрямую с мажоритарным акционером DANZ Леном Блаватником.

Как сообщает журналист, первый бой может пройти со средним по уровню соперником в Германии, где прошла большая часть карьеры украинского чемпиона.

Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Вторым поединком, вероятно, станет реванш с британцем Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО). Кличко проиграл Тайсону в 2015 году, а спустя год дважды по вине британца срывались переговоры о реванше.

А вот третьим поединком может стать еще один громкий реванш - бой с Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), которому Владимир проиграл в 2017 году.

Также отмечается, что Владимир не ведет переговоры о поединке с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО).

Ранее Владимир Кличко заявил, что слухи о его возвращении в ринг - ложь.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, реванш, контракт
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