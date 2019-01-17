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Стало известно, кто сразится с Гвоздиком за чемпионский титул по версии WBC

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WBC назвал претендентов на чемпионский пояс Александра Гвоздика.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
BoxingScene

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал имена претендентов на чемпионский пояс в полутяжелом весе, который на данный момент принадлежит украинцу Александру Гвоздику.

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Как сообщает пресс-служба WBC, победитель боя Баду Джек (22-1-3, 13 КО) – Маркус Браун (22-0, 16 КО) станет обязательным претендентом на поединок с Гвоздиком.

Таким образом, именно с одним из этих боксеров украинец проведет первую защиту чемпионского титула.

Отметим, что бой Джек - Браун состоится в субботу, 19-го января, в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Напомним, Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО). Украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, а после боя Адониса госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы.

Сообщалось, что Стивенсон все же вышел из комы и у него восстановились двигательные функции.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Баду Джек, Маркус Браун, WBC, чемпионский пояс
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